Стоимость нефти марки Brent превысила $92 за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила $92 за баррель впервые с 17 ноября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Отмечается, что, по данным на 16:46 мск, ноябрьские фьючерсы достигали $92,27 за баррель. Ранее частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT спрогнозировал цены на нефть на уровне $93—95.