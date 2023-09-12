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Стоимость нефти марки Brent превысила $92 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent превысила $92 за баррель впервые с 17 ноября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость нефти марки Brent превысила $92 за баррель
  • Gettyimages.ru
  • © cta88

Отмечается, что, по данным на 16:46 мск, ноябрьские фьючерсы достигали $92,27 за баррель.

Ранее частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT спрогнозировал цены на нефть на уровне $93—95.

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