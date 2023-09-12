На ВЭФ обсудили рост инвестиционных потоков в России

Темп прироста инвестиций в регионах Дальнего Востока заметно превышает среднероссийские показатели, заявил на полях форума министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«За эти десять лет темп (прироста. — RT) инвестиций в основной капитал у нас в три раза выше, чем в среднем по России — 39% на Дальнем Востоке против 13% в России. Поэтому на нас лежит высокая ответственность этот темп сохранить. Главным, магистральным направлением сейчас, конечно, являются города», — отметил министр.

В условиях смены торговых потоков в мире всё более значимую роль приобретают и совместные инвестиции России со странами Азии, в первую очередь с Китаем. Об этом на ВЭФ рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

«Китайская Народная Республика проводит политику открытости, в том числе в сфере инвестиций и финансов. Мы видим, как растёт экономический интерес Китая и России друг другу, и уже созданы инструменты, позволяющие участникам рынка успешно продавать и инвестировать», — подчеркнула Подгузова.

Отдельно участники Восточного экономического форума затронули тему венчурных инвестиций. Как подсчитали эксперты венчурного фонда «Восход», Агентства инноваций Москвы и одного из крупнейших инвесторов в экономику Дальнего Востока — группы «Интеррос», сегодня каждая пятая такая сделка в России проходит со стартапами в области DeepTech. Этот сегмент подразумевает вложения в развитие искусственного интеллекта, электротранспорта, беспилотников, квантовых технологий и блокчейна.

«В России инвесторы пока присматриваются к «глубоким» технологиям, о чём свидетельствует разнонаправленная динамика инвестиций и «неустойчивая» доля DeepTech в общем объёме венчурного рынка. Рост в отдельные годы в значительной степени обеспечен несколькими крупными сделками», — отметила руководитель аналитического центра Агентства инноваций Москвы Анна Раевская.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» в рамках ВЭФ заявил, что российская сторона предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.