Минэнерго: по итогам 2022 года в Китай было поставлено больше 67 млн т угля

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников заявил, что по итогам прошлого года в Китай было поставлено больше 67 млн т угля.

«По итогам 2022 года в Китай было поставлено больше 67 млн т. Это существенный рост, потому что в 2021-м было только 54 млн т. В свою очередь, Индия взяла свыше 20 млн т, хотя в 2021-м было чуть больше 7 млн т. То есть партнёры купили много качественного российского угля», — заявил он в эксклюзивном интервью RT.

Мочальников отметил, что угольная отрасль достойно преодолела вызовы, связанные с санкциями.

«Основные объёмы были перенаправлены с рынка Европейского союза на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона и в страны Глобального Юга», — рассказал он.

Ранее Главное таможенное управление КНР сообщало, что в январе — июне Россия лидировала по поставкам нефти в Китай.