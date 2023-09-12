Минэнерго: по итогам 2022 года в Китай было поставлено больше 67 млн т угля
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«По итогам 2022 года в Китай было поставлено больше 67 млн т. Это существенный рост, потому что в 2021-м было только 54 млн т. В свою очередь, Индия взяла свыше 20 млн т, хотя в 2021-м было чуть больше 7 млн т. То есть партнёры купили много качественного российского угля», — заявил он в эксклюзивном интервью RT.
Мочальников отметил, что угольная отрасль достойно преодолела вызовы, связанные с санкциями.
«Основные объёмы были перенаправлены с рынка Европейского союза на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона и в страны Глобального Юга», — рассказал он.
Ранее Главное таможенное управление КНР сообщало, что в январе — июне Россия лидировала по поставкам нефти в Китай.