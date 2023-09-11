Стоимость дизельного топлива на бирже превысила 71 тысячу рублей за тонну

Стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России превысила 71 тыс. рублей за тонну.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Дизельное топливо подорожало на 1,39%, до 71,047 тыс. руб. за тонну.

Стоимость бензина марки Аи-92 также обновила рекорд и выросла на 0,99%, до 67,602 тыс. руб. за тонну.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о риске срыва полевых работ из-за дефицита топлива и горюче-смазочных материалов.