Стоимость дизельного топлива на бирже превысила 71 тысячу рублей за тонну
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Дизельное топливо подорожало на 1,39%, до 71,047 тыс. руб. за тонну.
Стоимость бензина марки Аи-92 также обновила рекорд и выросла на 0,99%, до 67,602 тыс. руб. за тонну.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о риске срыва полевых работ из-за дефицита топлива и горюче-смазочных материалов.