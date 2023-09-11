Орешкин: ослабление рубля было связано с падением цен на нефть
- РИА Новости
Об этом сообщил помощник президента России Максим Орешкин.
Орешкин отметил, что существовало несколько причин ослабления рубля.
«С одной стороны, это было связано с ухудшением цен на нефть, в первом полугодии они довольно серьезно падали», — цитирует его ТАСС.
При этом импорт восстановился «по мере того, как налаживались торговые потоки», заявил он.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что федеральный бюджет страны в августе был исполнен с профицитом около 230 млрд рублей.