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Орешкин: ослабление рубля было связано с падением цен на нефть

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Ослабление рубля было связано с падением цен на нефть в первом полугодии и с восстановлением импорта.
Орешкин: ослабление рубля было связано с падением цен на нефть
  • РИА Новости

Об этом сообщил помощник президента России Максим Орешкин.

Орешкин отметил, что существовало несколько причин ослабления рубля.

«С одной стороны, это было связано с ухудшением цен на нефть, в первом полугодии они довольно серьезно падали», — цитирует его ТАСС.

При этом импорт восстановился «по мере того, как налаживались торговые потоки», заявил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что федеральный бюджет страны в августе был исполнен с профицитом около 230 млрд рублей.

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