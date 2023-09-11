Орешкин: ослабление рубля было связано с падением цен на нефть

Ослабление рубля было связано с падением цен на нефть в первом полугодии и с восстановлением импорта.

Об этом сообщил помощник президента России Максим Орешкин.

Орешкин отметил, что существовало несколько причин ослабления рубля.

«С одной стороны, это было связано с ухудшением цен на нефть, в первом полугодии они довольно серьезно падали», — цитирует его ТАСС.

При этом импорт восстановился «по мере того, как налаживались торговые потоки», заявил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что федеральный бюджет страны в августе был исполнен с профицитом около 230 млрд рублей.