Помощник президента России Максим Орешкин спрогнозировал более стабильный курс рубля на среднесрочном горизонте.

Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Восточного экономического форума.

Как напомнил Орешкин, курс рубля является плавающим, поэтому будет изменяться: он может изменяться в сторону укрепления и в сторону ослабления.

«Но если смотреть историю, каким есть — таким и останется. То, что курс будет более стабильным на среднесрочном горизонте — это очевидно», — цитирует его ТАСС.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT рассказал, чем вызван рост курса доллара до 98 рублей.