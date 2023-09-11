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Орешкин спрогнозировал более стабильный курс рубля на среднесрочном горизонте

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Помощник президента России Максим Орешкин спрогнозировал более стабильный курс рубля на среднесрочном горизонте.
Орешкин спрогнозировал более стабильный курс рубля на среднесрочном горизонте
  • Gettyimages.ru
  • © ed chechine

Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Восточного экономического форума.

Как напомнил Орешкин, курс рубля является плавающим, поэтому будет изменяться: он может изменяться в сторону укрепления и в сторону ослабления.

«Но если смотреть историю, каким есть — таким и останется. То, что курс будет более стабильным на среднесрочном горизонте — это очевидно», — цитирует его ТАСС.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT рассказал, чем вызван рост курса доллара до 98 рублей.

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