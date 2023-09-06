Экономист Суверов объяснил рост курса доллара до 98 рублей

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT рассказал, чем вызван рост курса доллара до 98 рублей.

Специалист отметил, что нынешнее повышение курса доллара связано с дефицитом валюты, оттоком капитала и слабым сальдо по торговому балансу.

Собеседник RT также добавил, что Центробанк на данный момент увеличил продажи валюты и может повысить ключевую ставку 15 сентября.

«Поэтому, я думаю, курс может подорожать и дойти ближе к 100 рублям. Но потом рубль, спустя какое-то время, должен укрепиться и вернуться к 95 рублям», — добавил Суверов.

Ранее стало известно, что курс доллара поднялся на Московской бирже выше отметки в 98 рублей впервые с 15 августа.