Узнать больше

Экономист Суверов объяснил рост курса доллара до 98 рублей

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с RT рассказал, чем вызван рост курса доллара до 98 рублей.
Экономист Суверов объяснил рост курса доллара до 98 рублей
  • РИА Новости

Специалист отметил, что нынешнее повышение курса доллара связано с дефицитом валюты, оттоком капитала и слабым сальдо по торговому балансу.

Собеседник RT также добавил, что Центробанк на данный момент увеличил продажи валюты и может повысить ключевую ставку 15 сентября.

«Поэтому, я думаю, курс может подорожать и дойти ближе к 100 рублям. Но потом рубль, спустя какое-то время, должен укрепиться и вернуться к 95 рублям», — добавил Суверов.

Ранее стало известно, что курс доллара поднялся на Московской бирже выше отметки в 98 рублей впервые с 15 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить