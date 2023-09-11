Шульгинов: Минэнерго работает с бизнесом, чтобы цена бензина не росла быстро

Минэнерго России работает с бизнесом, чтобы цены на бензин не росли опережающими темпами, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов на ВЭФ-2023.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, министерство работает с бизнесом, чтобы цены в рознице не росли опережающими темпами.

Шульгинов добавил, что цены на топливо в России устанавливаются рыночным образом, но при этом рынок топлива должен быть умеренно контролируемым.

Ранее группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект об установлении правительством России предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицита топлива на внутреннем рынке России на сегодняшний день не фиксируется.