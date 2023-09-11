Узнать больше

Шульгинов: Минэнерго работает с бизнесом, чтобы цена бензина не росла быстро

Короткая ссылка
Минэнерго России работает с бизнесом, чтобы цены на бензин не росли опережающими темпами, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов на ВЭФ-2023.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, министерство работает с бизнесом, чтобы цены в рознице не росли опережающими темпами.

Шульгинов добавил, что цены на топливо в России устанавливаются рыночным образом, но при этом рынок топлива должен быть умеренно контролируемым.

Ранее группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект об установлении правительством России предельно допустимых розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицита топлива на внутреннем рынке России на сегодняшний день не фиксируется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить