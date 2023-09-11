Маркелов: «Газпром» запустил две технологические линии на Амурском ГПЗ

«Газпром» в конце августа запустил в работу на Амурском газоперерабатывающем заводе две технологические линии.

Об этом заявил на ВЭФ-2023 зампред правления компании Виталий Маркелов.

Как передаёт его словам РИА Новости, две технологические линии газораспределения ввели в коммерческую эксплуатацию 28 августа.

В начале 2024 года планируется запустить ещё две линии, добавил Маркелов.

В июне 2021 года президент России Владимир Путин в формате видеоконференции дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе «Газпрома» в районе города Свободного Амурской области.