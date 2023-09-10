Лавров: Индия и Россия работают над возможностью инвестирования рупий
- РИА Новости
«Сейчас соответствующие ведомства наши и правительства наши договариваются о том, как найти возможности их взаимовыгодного инвестирования и использования», — поделился министр.
Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Индия знает о проблеме «зависших» рупий на счетах российских экспортёров и прилагает усилия по разрешению этого вопроса.
Также заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал незначительными объёмы зависших на счетах рупий.