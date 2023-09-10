Лавров: Индия и Россия работают над возможностью инвестирования рупий

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что у российских экспортёров в индийских банках находится огромное количество рупий, по этой причине Индия и Россия работают над возможностью их инвестирования и использования.

«Сейчас соответствующие ведомства наши и правительства наши договариваются о том, как найти возможности их взаимовыгодного инвестирования и использования», — поделился министр.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Индия знает о проблеме «зависших» рупий на счетах российских экспортёров и прилагает усилия по разрешению этого вопроса.

Также заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал незначительными объёмы зависших на счетах рупий.