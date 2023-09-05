В ЦБ объёмы зависших на счетах рупий назвали незначительными

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал незначительными объёмы зависших на счетах рупий.

Об этом Заботкин сказал на форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

«Они (зависшие рупии. — RT) незначительны по отношению к объёму экспорта и постепенно снижаются», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минэнерго России опровергло заявления о том, что зависшие на счетах рупии могли привести к падению рубля.

Как отметили в ведомстве, нефтяные компании возвращают себе большую часть валютной выручки. При этом валюта платежа не имеет значения.