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В ЦБ объёмы зависших на счетах рупий назвали незначительными

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Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал незначительными объёмы зависших на счетах рупий.
В ЦБ объёмы зависших на счетах рупий назвали незначительными
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом Заботкин сказал на форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

«Они (зависшие рупии. — RT) незначительны по отношению к объёму экспорта и постепенно снижаются», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минэнерго России опровергло заявления о том, что зависшие на счетах рупии могли привести к падению рубля.

Как отметили в ведомстве, нефтяные компании возвращают себе большую часть валютной выручки. При этом валюта платежа не имеет значения.

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