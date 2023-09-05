В ЦБ объёмы зависших на счетах рупий назвали незначительными
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Об этом Заботкин сказал на форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
«Они (зависшие рупии. — RT) незначительны по отношению к объёму экспорта и постепенно снижаются», — цитирует его ТАСС.
Ранее Минэнерго России опровергло заявления о том, что зависшие на счетах рупии могли привести к падению рубля.
Как отметили в ведомстве, нефтяные компании возвращают себе большую часть валютной выручки. При этом валюта платежа не имеет значения.