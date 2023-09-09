Путин: диаметры московского метро продлят до Тулы, Калуги и других городов
- РИА Новости
«Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву», — сказал глава государства.
Флагманским проектом станет строительство высокоскоростных железных дорог: на первом этапе — между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем между столицей и другими городами страны, подчеркнул Путин.
9 сентября Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли финишный участок Московского скоростного диаметра (МСД).
Также они приняли участие в церемонии открытия Северного дублёра Кутузовского проспекта, который получил название проспект Багратиона.