Узнать больше

Путин: диаметры московского метро продлят до Тулы, Калуги и других городов

Короткая ссылка
Для развития транспортной системы Москвы делаются гигантские шаги, диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, заявил президент России Владимир Путин, выступая по случаю Дня города Москвы.
Путин: диаметры московского метро продлят до Тулы, Калуги и других городов
  • РИА Новости

«Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву», — сказал глава государства.

Флагманским проектом станет строительство высокоскоростных железных дорог: на первом этапе — между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем между столицей и другими городами страны, подчеркнул Путин.

9 сентября Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли финишный участок Московского скоростного диаметра (МСД).

Также они приняли участие в церемонии открытия Северного дублёра Кутузовского проспекта, который получил название проспект Багратиона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить