Путин: диаметры московского метро продлят до Тулы, Калуги и других городов

Для развития транспортной системы Москвы делаются гигантские шаги, диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, заявил президент России Владимир Путин, выступая по случаю Дня города Москвы.

«Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву», — сказал глава государства.

Флагманским проектом станет строительство высокоскоростных железных дорог: на первом этапе — между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем между столицей и другими городами страны, подчеркнул Путин.

9 сентября Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли финишный участок Московского скоростного диаметра (МСД).

Также они приняли участие в церемонии открытия Северного дублёра Кутузовского проспекта, который получил название проспект Багратиона.