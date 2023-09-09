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Кремль: Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ вместе с вице-президентом Лаоса

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Президент России Владимир Путин 11—12 сентября примет участие в VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и выступит на пленарной сессии ВЭФ.
Кремль: Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ вместе с вице-президентом Лаоса
  • © Росконгресс

11 сентября президенту будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видео-конференц-связи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производст, сообщила пресс-служба Кремля.

В режиме ВКС президент России проведёт совещание, которое продолжит обсуждение программы развития дальневосточных городов.

«12 сентября президент России выступит на пленарной сессии ВЭФ, в которой также примет участие вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики госпожа Пани Ятхоту. На полях форума пройдёт ряд двусторонних встреч Владимира Путина с главами иностранных делегаций», — отметили в Кремле.

В завершение программы во Владивостоке состоится общение президента с модераторами ключевых сессий форума.

Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, программа Путина во Владивостоке будет очень насыщенной.

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