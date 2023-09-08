Мишустин: бюджет России в августе исполнен с профицитом около 230 млрд рублей
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Об этом он заявил, выступая на совещании о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
Он отметил, что по итогам последнего летнего месяца российский федеральный бюджет был исполнен с профицитом и составил около 230 млрд рублей.
«Консолидированный баланс регионов дал ещё около 140 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о значительном увеличении ненефтегазовых доходов страны по результатам августа.