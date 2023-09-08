Nikkei: HSBC прекратит обслуживать переводы, связанные с Россией и Белоруссией

Банковская группа HSBC перестанет обслуживать входящие и исходящие переводы для корпоративных клиентов из России и Белоруссии с 27 октября 2023 года.

Об этом сообщает газета Nikkei.

Как пишет газета, британская группа отправила соответствующую информацию клиентам всех своих подразделений, включая гонконгский Hang Seng Bank.

Отмечается, что решение принято на фоне «усложнившейся нормативной ситуации».

Кроме того, банк хочет «минимизировать операционное воздействие на Россию и Белоруссию».

В октябре прошлого года стало известно, что международная банковская группа HSBC подтвердила приостановку инвестуслуг для своих клиентов из России в Гонконге.