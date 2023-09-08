Узнать больше

Аналитик Чернов: ЦБ считает борьбу с инфляцией приоритетной задачей

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT спрогнозировал повышение курса доллара в начале торговой недели до 100 рублей.
Аналитик Чернов: ЦБ считает борьбу с инфляцией приоритетной задачей
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«На завершающейся торговой неделе курс доллара уже вырос на 2,41% (до 98,41 рубля) и вплотную приближается к психологическому уровню в 100 рублей», — отметил аналитик.

По его словам, при превышении этой отметки в прошлый раз российский Центробанк созвал внеочередное заседание, на котором было принято решение экстренно повысить ключевую ставку рефинансирования.

«Таким образом, регулятору удалось опустить курс доллара до 92,5 рубля, но ненадолго. Борьбу с инфляцией, снижение инфляционных ожиданий и стабилизацию курса национальной валюты ЦБ России считает приоритетной задачей. Так как курс рубля вновь приближается к отметке в 100 за доллар, то инфляционное давление на экономику снова усиливается, потому что все импортные товары и услуги в рублёвом эквиваленте автоматически становятся дороже», — объяснил Чернов.

Он считает, что на следующей торговой неделе 15 сентября состоится плановое заседание Центробанка, на котором может быть принято решение об очередном повышении ключевой ставки.

«Мы ожидаем повышения ключевой ставки российским ЦБ на 100—300 базисных пунктов, после чего курс доллара вновь начнёт снижаться в район 90—95 рублей. А в начале торговой неделе нельзя исключать достижения отметки в 100 рублей за доллар, но ненадолго, думаю, рынок будет в ожидании пятничного заседания регулятора и курс доллара в течение недели будет оставаться под давлением», — заключил собеседник RT.

Ранее Банк России принял решение продлить ограничения на снятие иностранной наличной валюты ещё на шесть месяцев. До 9 марта 2024 года россияне по-прежнему смогут снимать со своих счетов или вкладов не более $10 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить