Аналитик Чернов: ЦБ считает борьбу с инфляцией приоритетной задачей

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT спрогнозировал повышение курса доллара в начале торговой недели до 100 рублей.

«На завершающейся торговой неделе курс доллара уже вырос на 2,41% (до 98,41 рубля) и вплотную приближается к психологическому уровню в 100 рублей», — отметил аналитик.

По его словам, при превышении этой отметки в прошлый раз российский Центробанк созвал внеочередное заседание, на котором было принято решение экстренно повысить ключевую ставку рефинансирования.

«Таким образом, регулятору удалось опустить курс доллара до 92,5 рубля, но ненадолго. Борьбу с инфляцией, снижение инфляционных ожиданий и стабилизацию курса национальной валюты ЦБ России считает приоритетной задачей. Так как курс рубля вновь приближается к отметке в 100 за доллар, то инфляционное давление на экономику снова усиливается, потому что все импортные товары и услуги в рублёвом эквиваленте автоматически становятся дороже», — объяснил Чернов.

Он считает, что на следующей торговой неделе 15 сентября состоится плановое заседание Центробанка, на котором может быть принято решение об очередном повышении ключевой ставки.

«Мы ожидаем повышения ключевой ставки российским ЦБ на 100—300 базисных пунктов, после чего курс доллара вновь начнёт снижаться в район 90—95 рублей. А в начале торговой неделе нельзя исключать достижения отметки в 100 рублей за доллар, но ненадолго, думаю, рынок будет в ожидании пятничного заседания регулятора и курс доллара в течение недели будет оставаться под давлением», — заключил собеседник RT.

Ранее Банк России принял решение продлить ограничения на снятие иностранной наличной валюты ещё на шесть месяцев. До 9 марта 2024 года россияне по-прежнему смогут снимать со своих счетов или вкладов не более $10 тыс.