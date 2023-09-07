Резиденты технополиса «Москва» вложили в развитие производств 20 млрд рублей

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» инвестировали в собственное развитие свыше 20 млрд рублей за первую половину 2023 года. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом информирует НСН.

Лидерами по вложениям в развитие собственных производств стали компании кластера микроэлектроники — около 12 млрд рублей за январь — июнь 2023 года.

В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что активно вкладывались в своё развитие и фармацевтические компании и предприятия-резиденты ОЭЗ — 6,5 млрд рублей по итогам полугодия.

Ранее Минпром Челябинской области сообщал, что инвестор вложит в технопарк Южноуральска 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на запуск литейного и керамического производства, строительство завода и цеха.