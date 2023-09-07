Резиденты технополиса «Москва» вложили в развитие производств 20 млрд рублей
Об этом информирует НСН.
Лидерами по вложениям в развитие собственных производств стали компании кластера микроэлектроники — около 12 млрд рублей за январь — июнь 2023 года.
В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что активно вкладывались в своё развитие и фармацевтические компании и предприятия-резиденты ОЭЗ — 6,5 млрд рублей по итогам полугодия.
Ранее Минпром Челябинской области сообщал, что инвестор вложит в технопарк Южноуральска 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на запуск литейного и керамического производства, строительство завода и цеха.