В Москве идёт реорганизация 18 участков в рамках программы КРТ
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Об этом информирует НСН.
«Правообладатели земли и недвижимости, находящейся в границах проектов комплексного развития территорий, реорганизуют девять участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью свыше 161,5 га», — уточнил Ефимов.
По его словам, на этих территориях будет построено 1,89 млн кв. м недвижимости различного назначения.
Планируемый объём инвестиций составит почти 193 млрд рублей, после реализации проектов будет создано более 10 тыс. рабочих мест, заключил вице-мэр.
Ранее Минпром Челябинской области сообщал, что инвестор вложит в технопарк Южноуральска 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на запуск литейного и керамического производства, строительство завода и цеха.