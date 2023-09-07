В Москве идёт реорганизация 18 участков в рамках программы КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице инвесторы реализуют 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом информирует НСН.

«Правообладатели земли и недвижимости, находящейся в границах проектов комплексного развития территорий, реорганизуют девять участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью свыше 161,5 га», — уточнил Ефимов.

По его словам, на этих территориях будет построено 1,89 млн кв. м недвижимости различного назначения.

Планируемый объём инвестиций составит почти 193 млрд рублей, после реализации проектов будет создано более 10 тыс. рабочих мест, заключил вице-мэр.

Ранее Минпром Челябинской области сообщал, что инвестор вложит в технопарк Южноуральска 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на запуск литейного и керамического производства, строительство завода и цеха.