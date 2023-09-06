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В ЦБ зафиксировали признаки перегрева рынка ипотеки в II квартале 2023 года

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Признаки перегрева рынка ипотеки зафиксированы в II квартале текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.
В ЦБ зафиксировали признаки перегрева рынка ипотеки в II квартале 2023 года
  • РИА Новости

«Ипотека демонстрирует признаки перегрева: в II квартале 2023 года темпы роста существенно ускорились по сравнению с I кварталом (до +7 с +4,2%)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что одной из причин произошедшего стал рост инвестиционного спроса на фоне снижения курса рубля.

Ранее в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу заявили, что обращаться за рефинансированием ипотечного кредита выгодно, если новый кредит выдаётся под более низкую процентную ставку или если большая часть рефинансируемого займа ещё не выплачена.

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