В ЦБ зафиксировали признаки перегрева рынка ипотеки в II квартале 2023 года

Признаки перегрева рынка ипотеки зафиксированы в II квартале текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.

«Ипотека демонстрирует признаки перегрева: в II квартале 2023 года темпы роста существенно ускорились по сравнению с I кварталом (до +7 с +4,2%)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что одной из причин произошедшего стал рост инвестиционного спроса на фоне снижения курса рубля.

Ранее в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу заявили, что обращаться за рефинансированием ипотечного кредита выгодно, если новый кредит выдаётся под более низкую процентную ставку или если большая часть рефинансируемого займа ещё не выплачена.