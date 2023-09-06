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Новак: определение маршрута «Силы Сибири — 2» находится на завершающей стадии

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Определение маршрута газопровода «Сила Сибири — 2» в Китай находится на завершающей стадии.
Новак: определение маршрута «Силы Сибири — 2» находится на завершающей стадии
  • РИА Новости

Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«На завершающей стадии находится определение маршрута газопровода «Сила Сибири — 2», — цитирует его РИА Новости.

Новак рассказал, что предполагается, что газопровод пройдёт рядом с городами Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Ангарск, Иркутск и по территории Бурятии до выхода к границе России.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о возможности ускорить строительство трубопровода «Сила Сибири — 2».

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