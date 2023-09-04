Путин заявил о возможности ускорить строительство трубопровода «Сила Сибири — 2»

Президент России Владимир Путин рассказал о возможности ускорить строительство трубопровода «Сила Сибири — 2».

Он подчеркнул, что у России есть хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами.

«Рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири — 2», — приводит ТАСС слова Путина на совещании по проекту «Мурманский СПГ».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания обеспечила более половины прироста импортных поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев.