Узнать больше

Путин заявил о возможности ускорить строительство трубопровода «Сила Сибири — 2»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин рассказал о возможности ускорить строительство трубопровода «Сила Сибири — 2».
Путин заявил о возможности ускорить строительство трубопровода «Сила Сибири — 2»
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Он подчеркнул, что у России есть хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами.

«Рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири — 2», — приводит ТАСС слова Путина на совещании по проекту «Мурманский СПГ».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания обеспечила более половины прироста импортных поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить