Инвестор Сидоров: мы можем увидеть котировки в $89—92 за баррель нефти

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT сделал прогноз по стоимости нефти на ближайшую неделю.

По его словам, Россия и другие страны ОПЕК+ «договорились опять сократить поставки нефти на мировой рынок».

«Подробности пока неизвестны, основные параметры будут обнародованы, скорее всего, на следующей неделе. А с учётом того, что уже ходили разговоры о продлении Россией сокращения нефтяного экспорта на октябрь, думаю, эта новость приведёт к кратковременному росту котировок. И если сейчас Brent торгуется на уровне $87,2 за баррель, то, полагаю, в ближайшую неделю мы можем увидеть котировки $89—92 за баррель», — объяснил инвестор.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что российская сторона договорилась со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок нефти России на внешние рынки.