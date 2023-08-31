Новак: Москва сообщит о сокращении поставок нефти на внешние рынки

Российская сторона договорилась со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок нефти России на внешние рынки.

Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак на совещании, которое провёл президент России Владимир Путин.

«Да, договорились. Но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Новак ответил на вопрос российского лидера, получилось ли договориться с партнёрами по ОПЕК о сокращении поставок нефти России на внешние рынки.

Ранее он заявил, что Москва в полной мере исполняет свои обязательства перед ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи нефти.