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Новак: Москва сообщит о сокращении поставок нефти на внешние рынки

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Российская сторона договорилась со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок нефти России на внешние рынки.

Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак на совещании, которое провёл президент России Владимир Путин.

«Да, договорились. Но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Новак ответил на вопрос российского лидера, получилось ли договориться с партнёрами по ОПЕК о сокращении поставок нефти России на внешние рынки.

Ранее он заявил, что Москва в полной мере исполняет свои обязательства перед ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи нефти.

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