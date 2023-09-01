Глава МВФ провела переговоры с премьером Госсовета КНР

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила в своих соцсетях, что провела встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

«Было очень приятно снова встретиться с премьером Ли (Цяном. — RT). У нас состоялся продуктивный разговор, и я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с Китаем для решения глобальных насущных проблем, особенно в области изменения климата и поддержки развивающихся и уязвимых экономик», — цитирует её ТАСС.

Георгиева также сообщила, что встретилась с новым председателем Народного банка Китая Пан Гуншенем.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны выступать против экономического принуждения.