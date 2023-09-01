Экономист Сакс: БРИКС может создать альтернативу доллару США

БРИКС имеет возможность создать альтернативу доллару США, при этом доминирование американской валюты закончится, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару. Поэтому, действительно, доллар будет свергнут как преобладающая и доминирующая глобальная валюта», — цитирует РИА Новости Сакса.

По его словам, данный процесс является неизбежным.

Он отметил, что БРИКС ускорит переход к мультивалютной системе.

Ранее в UnHerd заявили, что БРИКС во главе с Россией может установить новый мировой порядок.

В Bloomberg отметили, что расширение БРИКС свидетельствует о провале лидерства США.