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Экономист Сакс: БРИКС может создать альтернативу доллару США

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БРИКС имеет возможность создать альтернативу доллару США, при этом доминирование американской валюты закончится, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Экономист Сакс: БРИКС может создать альтернативу доллару США
  • Gettyimages.ru

«БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару. Поэтому, действительно, доллар будет свергнут как преобладающая и доминирующая глобальная валюта», — цитирует РИА Новости Сакса.

По его словам, данный процесс является неизбежным.

Он отметил, что БРИКС ускорит переход к мультивалютной системе.

Ранее в UnHerd заявили, что БРИКС во главе с Россией может установить новый мировой порядок.

В Bloomberg отметили, что расширение БРИКС свидетельствует о провале лидерства США.

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