Экономист Сакс: БРИКС может создать альтернативу доллару США
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«БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару. Поэтому, действительно, доллар будет свергнут как преобладающая и доминирующая глобальная валюта», — цитирует РИА Новости Сакса.
По его словам, данный процесс является неизбежным.
Он отметил, что БРИКС ускорит переход к мультивалютной системе.
Ранее в UnHerd заявили, что БРИКС во главе с Россией может установить новый мировой порядок.
В Bloomberg отметили, что расширение БРИКС свидетельствует о провале лидерства США.