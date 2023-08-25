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Завод по выпуску систем видеонаблюдения стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

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Ещё одно предприятие получило статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Алабушеве. Это завод по производству видеорегистраторов и систем контроля безопасности и видеонаблюдения.
Завод по выпуску систем видеонаблюдения стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»

Об этом сообщает НСН.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что компания «НПП Трассир» уже запустила первую линию производства. Вторая откроется в начале следующего года.

На приобретение оборудования потрачено более 151 млн рублей, отметил глава департамента.

На территории ОЭЗ «Технополис Москва» предприятие займётся выпуском видеорегистраторов, видеокамер нескольких видов, корпусов для устройств и вспомогательного оборудования.

Ожидается, что к 2028 году компания нарастит объёмы ежегодного выпуска: видеокамер — до 500 тыс. и видеорегистраторов — до 80 тыс. единиц.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что объём промышленного производства в столице увеличился почти на 9% по итогам первого полугодия. По словам мэра, промышленники пользуются городскими мерами поддержки.

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