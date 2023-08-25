Завод по выпуску систем видеонаблюдения стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва»
Об этом сообщает НСН.
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что компания «НПП Трассир» уже запустила первую линию производства. Вторая откроется в начале следующего года.
На приобретение оборудования потрачено более 151 млн рублей, отметил глава департамента.
На территории ОЭЗ «Технополис Москва» предприятие займётся выпуском видеорегистраторов, видеокамер нескольких видов, корпусов для устройств и вспомогательного оборудования.
Ожидается, что к 2028 году компания нарастит объёмы ежегодного выпуска: видеокамер — до 500 тыс. и видеорегистраторов — до 80 тыс. единиц.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что объём промышленного производства в столице увеличился почти на 9% по итогам первого полугодия. По словам мэра, промышленники пользуются городскими мерами поддержки.