Специалист Митрахович рассказал о возможных последствиях расширения БРИКС для рынка нефти
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что в состав организации планируют войти крупнейшие производители и экспортёры нефти, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ.
Как пояснил Митрахович, с ними теоретически можно договариваться о новых механизмах ценообразования, скоординированном сокращении или увеличении добычи.
«Главная наша стратегическая цель на 10—20 ближайших лет — выстраивание механизмов торговли, которые, в отличие от прошлых десятилетий, не будут завязаны на долларе и американских банках», — сказал эксперт.
Ранее главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Валерий Абрамов заявил в беседе с RT, что в рамках БРИКС нужно создавать альтернативную платёжную систему, подобную SWIFT.