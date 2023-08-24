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Специалист Митрахович рассказал о возможных последствиях расширения БРИКС для рынка нефти

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал, какое влияние может оказать расширение БРИКС на рынок нефти.
Специалист Митрахович рассказал о возможных последствиях расширения БРИКС для рынка нефти
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что в состав организации планируют войти крупнейшие производители и экспортёры нефти, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ.

Как пояснил Митрахович, с ними теоретически можно договариваться о новых механизмах ценообразования, скоординированном сокращении или увеличении добычи.

«Главная наша стратегическая цель на 10—20 ближайших лет — выстраивание механизмов торговли, которые, в отличие от прошлых десятилетий, не будут завязаны на долларе и американских банках», — сказал эксперт.

Ранее главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Валерий Абрамов заявил в беседе с RT, что в рамках БРИКС нужно создавать альтернативную платёжную систему, подобную SWIFT.

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