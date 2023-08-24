Президент Кубы: банк БРИКС должен стать альтернативой финансовым институтам
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«Новый банк развития, созданный БРИКС, может и должен стать альтернативой современным финансовым институтам», — цитирует политика РИА Новости.
Он добавил, что современные финансовые организации используют устаревшие методы, «направленные на получение ресурсов стран Юга».
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на саммите БРИКС сказал о необходимости реформ Совета Безопасности ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы.
Также президент России Владимир Путин заявил, что вопрос создания единой валюты БРИКС является сложным.