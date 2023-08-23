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Минфин смягчил ограничения выплат дивидендов иностранцам, инвестирующим в Россию

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Российское Министерство финансов и Центробанк решили смягчить ограничения выплаты дивидендов иностранным гражданам, инвестирующим в экономику России.
Минфин смягчил ограничения выплат дивидендов иностранцам, инвестирующим в Россию
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Минфина.

«Минфин и ЦБ смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику», — говорится в релизе.

Согласно новым правилам, выплаты дивидендов для иностранцев могут осуществляться без ограничений, однако их объёмы не должны превышать размер инвестиций в экономику России.

В июне российским резидентам предоставили право продавать банкам полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых сделок наличную валюту не по курсу Банка России.

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