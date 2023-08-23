Минфин смягчил ограничения выплат дивидендов иностранцам, инвестирующим в Россию
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Минфина.
«Минфин и ЦБ смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику», — говорится в релизе.
Согласно новым правилам, выплаты дивидендов для иностранцев могут осуществляться без ограничений, однако их объёмы не должны превышать размер инвестиций в экономику России.
В июне российским резидентам предоставили право продавать банкам полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых сделок наличную валюту не по курсу Банка России.