Российские резиденты смогут продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ
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Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее резиденты имели право продавать иностранную валюту уполномоченному банку только по курсу Центробанка на день продажи с последующим зачислением полученной российской валюты на свой счёт.
В июле прошлого года стало известно, что российские резиденты не смогут переводить валюту на зарубежные счета, если эти деньги получены в виде дивидендов от российских компаний.