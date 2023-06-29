Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российские резиденты смогут продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ

Короткая ссылка
Российским резидентам предоставили право продавать банкам полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых сделок наличную валюту не по курсу Банка России.
Российские резиденты смогут продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ
  • Gettyimages.ru

Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее резиденты имели право продавать иностранную валюту уполномоченному банку только по курсу Центробанка на день продажи с последующим зачислением полученной российской валюты на свой счёт.

В июле прошлого года стало известно, что российские резиденты не смогут переводить валюту на зарубежные счета, если эти деньги получены в виде дивидендов от российских компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить