Российские резиденты смогут продавать банкам наличную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ

Российским резидентам предоставили право продавать банкам полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых сделок наличную валюту не по курсу Банка России.

Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее резиденты имели право продавать иностранную валюту уполномоченному банку только по курсу Центробанка на день продажи с последующим зачислением полученной российской валюты на свой счёт.

В июле прошлого года стало известно, что российские резиденты не смогут переводить валюту на зарубежные счета, если эти деньги получены в виде дивидендов от российских компаний.