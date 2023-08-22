Замглавы МЭР заявил, что Россия выходит на устойчивый рост экономики

Россия на сегодняшний день постепенно выходит на устойчивый рост экономики, вопреки надеждам, что санкции приведут её к коллапсу.

Об этом рассказал замглавы Минэкономразвития России Владимир Ильичёв в интервью телеканалу CGTN.

По его словам, основные российские сектора экономики адаптировались к происходящему гораздо быстрее и эффективнее, чем ожидалось. Ильичёв отметил, что, по данным Росстата, экономика даже превзошла уровень двухлетней давности, а ведомство наблюдает положительные изменения в этой части с точки зрения статистики.

«Мы живём практически той же жизнью, что и до санкций. Да, у нас в существенной степени перестроились цепочки поставок. Вместо ушедших западных компаний по ряду товаров пришли компании из других стран», — передаёт ТАСС его слова.

Ранее Ильичёв заявил, что Минэкономразвития России не ждёт «быстрых прорывов» в создании единой валюты стран БРИКС.