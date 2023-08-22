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Косачёв высказался о перспективах создания единой валюты БРИКС

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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв рассказал о перспективах создания единой валюты БРИКС. По его словам, совершенно правильно, что этот вопрос стоит на повестке.
Косачёв высказался о перспективах создания единой валюты БРИКС
  • РИА Новости

«Буду рад, если такая валюта появится. Но не думаю, что это произойдёт в ближайшее время. Здесь надо действовать поэтапно и аккуратно — цена ошибок велика, второго шанса, может, и не будет», — заявил сенатор в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, пока что в рамках БРИКС стоит максимально переходить на расчёты в национальных валютах и уже потом говорить о конкретике по единой валюте БРИКС.

«Её создание как конечная цель является правильной постановкой вопроса, но считал бы ошибочным ускорять этот процесс», — добавил Косачёв.

Ранее сообщалось, что более 40 иностранных лидеров примут участие в саммите БРИКС, который пройдёт 22—24 августа в Йоханнесбурге.

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