Вице-президент ЮАР: БРИКС сосредоточится на снижении зависимости от доллара

Лидеры стран БРИКС на предстоящем саммите в ЮАР сфокусируются на поиске путей сокращения зависимости от доллара, сообщил южноафриканский вице-президент Пол Машатиле.

«Мы здесь не для того, чтобы конкурировать с Западом. Мы хотим своё место в глобальном бизнесе», — цитирует его Bloomberg.

Машатиле отметил, что сегодня весь мир обращает внимание на объединение БРИКС, потому что оно «находится в авангарде» на пути к уменьшению зависимости от доллара.

Глава Нового банка развития БРИКС, бывший президент Бразилии Дилма Русеф ранее в интервью Financial Times заявила, что банк планирует начать кредитование в южноафриканской и бразильской валютах.