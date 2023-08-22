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Вице-президент ЮАР: БРИКС сосредоточится на снижении зависимости от доллара

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Лидеры стран БРИКС на предстоящем саммите в ЮАР сфокусируются на поиске путей сокращения зависимости от доллара, сообщил южноафриканский вице-президент Пол Машатиле.
Вице-президент ЮАР: БРИКС сосредоточится на снижении зависимости от доллара
  • РИА Новости

«Мы здесь не для того, чтобы конкурировать с Западом. Мы хотим своё место в глобальном бизнесе», — цитирует его Bloomberg.

Машатиле отметил, что сегодня весь мир обращает внимание на объединение БРИКС, потому что оно «находится в авангарде» на пути к уменьшению зависимости от доллара.

Глава Нового банка развития БРИКС, бывший президент Бразилии Дилма Русеф ранее в интервью Financial Times заявила, что банк планирует начать кредитование в южноафриканской и бразильской валютах.

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