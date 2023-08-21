Узнать больше

Специалист Шатов прокомментировал динамику цен на газ в Европе

Короткая ссылка
Партнёр Capital Lab Евгений Шатов прокомментировал сообщение о том, что биржевая цена газа в Европе на открытии торгов выросла почти на 18% и составила $480 за 1 тыс. куб. м.
Специалист Шатов прокомментировал динамику цен на газ в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © Jevtic

В беседе с газетой «Известия» эксперт предположил, что рост стоимости связан с возможным сокращением газа в Австралии.

«Рабочие, работающие на ключевом экспортном проекте в Австралии, готовятся к забастовке, которая может значительно сократить мировые поставки в преддверии зимы. Сбои в Австралии могут затронуть 10% мирового экспорта сжиженного природного газа, и эта перспектива держит рынок в напряжении весь месяц с момента начала переговоров о забастовке», — пояснил он.

По его словам, пока цены на газ далеки от прошлогодних максимумов и газохранилища Европы заполнены на 90%.

«Запасы топлива являются рекордными для этого времени года, но возможный дефицит предложения и погодные риски могут привести к дефициту на рынке в преддверии зимы», — добавил Шатов.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил в беседе с RT, какие факторы повлияли на рост цен на газ в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить