Специалист Шатов прокомментировал динамику цен на газ в Европе
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В беседе с газетой «Известия» эксперт предположил, что рост стоимости связан с возможным сокращением газа в Австралии.
«Рабочие, работающие на ключевом экспортном проекте в Австралии, готовятся к забастовке, которая может значительно сократить мировые поставки в преддверии зимы. Сбои в Австралии могут затронуть 10% мирового экспорта сжиженного природного газа, и эта перспектива держит рынок в напряжении весь месяц с момента начала переговоров о забастовке», — пояснил он.
По его словам, пока цены на газ далеки от прошлогодних максимумов и газохранилища Европы заполнены на 90%.
«Запасы топлива являются рекордными для этого времени года, но возможный дефицит предложения и погодные риски могут привести к дефициту на рынке в преддверии зимы», — добавил Шатов.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил в беседе с RT, какие факторы повлияли на рост цен на газ в Европе.