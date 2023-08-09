Аналитик Юшков: летний пик потребления энергии провоцирует рост цен на газ в Европе

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил в беседе с RT, какие факторы повлияли на рост цен на газ в Европе.

Юшков отметил, что подорожание газа происходит на фоне повышения температуры в Европе, а это провоцирует дополнительный рост спроса на энергию как таковую.

«Потому что больше тратится на кондиционирование воздуха, поэтому повышается потребление, соответственно, повышается спрос на энергию и возникает определённый дефицит, и цены на электроэнергию растут. Дальше возникает проблема дефицита энергии от различных источников. Это традиционная история, что летний пик потребления энергии идёт, и он провоцирует рост цены», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, осенью будет понижение стоимости по мере того, как возникает понижение спроса на электроэнергию.

«То есть сезон кондиционирования закончился, а сезон отопления ещё не начался. Потом новая волна роста цен с началом отопительного сезона, вот на сколько он подорожает, уже будет зависеть от температуры воздуха, чем морознее будет, тем дороже стоимость газа. Если будет морозная зима, то мы увидим исчисление цен на газ, может быть, тысячами долларов за тысячу кубов», — заключил аналитик.

В свою очередь, экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец отметил, что на двух крупных заводах по производству СПГ в Австралии рабочие проголосовали за забастовку.

«Вполне возможно, что поставки СПГ из Австралии будут снижаться. В этих условиях цены на газ стали подниматься по всем рынкам. Это несмотря на то, что в Европе экономика не в очень хорошем положении, все ждут в ближайшие пару кварталов рецессию. Газовые хранилища Европы заполнены на 75—80%. Но из-за того, что появились крупные покупатели, которые перетягивают на себя контракты в том числе американского СПГ, который теперь выгоднее поставлять в Азию, чем в Европу. В Европе забеспокоились, и цены пошли вверх», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе превысили $450 за 1 тыс. куб. м, дневной рост достиг 28%.