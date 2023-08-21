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ЮАР получила от банка БРИКС более $5 млрд

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что страна получила от Нового банка развития, созданного странами БРИКС, 100 млрд рандов, или более $5,2 млрд.
ЮАР получила от банка БРИКС более $5 млрд
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«ЮАР воспользовалась услугами Нового банка развития, созданного странами БРИКС в 2015 году. Банк профинансировал несколько инфраструктурных проектов в нашей стране на сумму 100 млрд рандов в таких секторах, как строительство дорог, водоснабжение и энергетика», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что ЮАР неуклонно укрепляет торговые и инвестиционные связи с другими странами БРИКС, а также сотрудничает в целом ряде областей, включая технологии, безопасность и инновации.

Ранее сообщалось, что банк БРИКС планирует выделить финансирование для нескольких проектов «Росатома».

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