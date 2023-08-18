Экономист Заборцев призвал развивать промышленность для укрепления рубля
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Фундаментальной причиной этого является бюджетный дефицит, который нарастает с начала года, отметил эксперт. Естественным ответом для выравнивания баланса является девальвация рубля.
Заборцев призвал для стабилизации ситуации уходить от сырьевой модели экономики и сделать упор на развитие рентабельности промышленности, привлекать туда людей, технологии, инвестиции.
«Уходить от патентной системы в технологиях. Переходить на абонентную, когда каждый хозяйствующий субъект платит долю с оборота и получает доступ ко всем наработкам, которые есть в стране», — уточнил экономист.
Ранее эксперт ГУ Банка России по ЦФО Борис Кулик рассказал, что значит для заёмщиков повышение ключевой ставки Центробанка с 8,5% до 12% годовых.