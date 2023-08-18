Узнать больше

Эксперт ЦБ Кулик назвал последствия для заёмщиков от повышения ключевой ставки

Короткая ссылка
Эксперт ГУ Банка России по ЦФО Борис Кулик сообщил, что повышение ключевой ставки с 8,5% до 12% не означает, что ставки по кредитам в банках будут неограниченно расти.
Эксперт ЦБ Кулик назвал последствия для заёмщиков от повышения ключевой ставки
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Решение Банка России о повышении ключевой ставки затронет практически все сферы потребительского кредитования в стране, констатировал эксперт в беседе с Life.ru.

Это позволит кредиторам повышать ставки по кредитам/займам, подстраиваясь под уровень ключевой ставки.

«Но это не значит, что ставки будут неограниченно расти: их будут сдерживать, во-первых, конкуренция за качественных заёмщиков, а выдачи по совсем дорогим ставкам будут ограничены из-за снижения спроса; во-вторых, некоторые инструменты регулятора», — констатировал Кулик.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что ближайшие недели покажут, достаточными ли были меры ЦБ по укреплению рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить