Эксперт ЦБ Кулик назвал последствия для заёмщиков от повышения ключевой ставки
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Решение Банка России о повышении ключевой ставки затронет практически все сферы потребительского кредитования в стране, констатировал эксперт в беседе с Life.ru.
Это позволит кредиторам повышать ставки по кредитам/займам, подстраиваясь под уровень ключевой ставки.
«Но это не значит, что ставки будут неограниченно расти: их будут сдерживать, во-первых, конкуренция за качественных заёмщиков, а выдачи по совсем дорогим ставкам будут ограничены из-за снижения спроса; во-вторых, некоторые инструменты регулятора», — констатировал Кулик.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что ближайшие недели покажут, достаточными ли были меры ЦБ по укреплению рубля.