Эксперт ЦБ Кулик назвал последствия для заёмщиков от повышения ключевой ставки

Эксперт ГУ Банка России по ЦФО Борис Кулик сообщил, что повышение ключевой ставки с 8,5% до 12% не означает, что ставки по кредитам в банках будут неограниченно расти.

Решение Банка России о повышении ключевой ставки затронет практически все сферы потребительского кредитования в стране, констатировал эксперт в беседе с Life.ru.

Это позволит кредиторам повышать ставки по кредитам/займам, подстраиваясь под уровень ключевой ставки.

«Но это не значит, что ставки будут неограниченно расти: их будут сдерживать, во-первых, конкуренция за качественных заёмщиков, а выдачи по совсем дорогим ставкам будут ограничены из-за снижения спроса; во-вторых, некоторые инструменты регулятора», — констатировал Кулик.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что ближайшие недели покажут, достаточными ли были меры ЦБ по укреплению рубля.