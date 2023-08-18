Финансовый консультант Волкова отметила выгоду краткосрочных банковских вкладов

Финансовый консультант Татьяна Волкова в эфире радио «Комсомольская правда» выразила мнение, что потребителям стоит воспользоваться ситуацией и открыть краткосрочный вклад в банке.

Эксперт посоветовала воспользоваться моментом, когда на основании ставки рефинансирования банки поднимают ставки по вкладам.

Однако специалист уточнила, что высокая процентная ставка распространяется только на краткосрочные вклады.

«Этим периодом нужно воспользоваться. Сейчас есть большой смысл открывать именно краткосрочные вклады периодом от трёх до шести месяцев», — добавила Волкова.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал ситуацию со ставками по автокредитам для физлиц.