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Адвокат Матюнин назвал порядок возврата ошибочного банковского перевода

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Управляющий партнёр адвокатского бюро Москвы «Матюнины и Партнёры» Олег Матюнин предупредил россиян, что при зачислении на карту средств от неизвестного человека ни в коем случае нельзя их присваивать. Переведённые по ошибке денежные средства необходимо вернуть отправителю, чтобы избежать проблем с законом.
Адвокат Матюнин назвал порядок возврата ошибочного банковского перевода
  • Gettyimages.ru
  • © izzetugutmen

В подобной ситуации необходимо обратиться в обслуживающий банк для проверки возможности возврата, объяснил он в беседе с газетой «Известия».

При этом обращение нужно сделать таким образом, чтобы потом доказать факт своего добросовестного поведения, подчеркнул Матюнин.

По его словам, лучше применить сразу несколько способов фиксации своих действий: написать в чате из мобильного приложения, указав сведения о трансакции (дату, время поступления, сумму, идентификатор, плательщика), позвонить на горячую линию банка или составить письменное обращение и сдать его в отделение банка под роспись с отметкой о получении.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что ближайшие недели покажут, достаточными ли были меры ЦБ по укреплению рубля.

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