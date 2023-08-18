Банковский аналитик Солдатенкова прокомментировала ситуацию на ипотечном рынке
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«По нашему мнению, большая часть банков сохранит условия по уже одобренным ипотечным заявкам, но при условии выхода заёмщиков на сделку в короткие сроки», — поделилась Солдатенкова в беседе с сайтом kp.ru.
Она посоветовала не затягивать оформление ипотеки заёмщикам, уже получившим одобрение от банков.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что ближайшие недели покажут, достаточными ли были меры ЦБ по укреплению рубля.