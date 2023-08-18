Банковский аналитик Солдатенкова прокомментировала ситуацию на ипотечном рынке

Эксперт Аналитического центра Банки.ру Инна Солдатенкова посоветовала тем, кто планирует взять ипотеку в нынешних условиях, принимать решение взвешенно, исходя из реальной необходимости в жилье.

«По нашему мнению, большая часть банков сохранит условия по уже одобренным ипотечным заявкам, но при условии выхода заёмщиков на сделку в короткие сроки», — поделилась Солдатенкова в беседе с сайтом kp.ru.

Она посоветовала не затягивать оформление ипотеки заёмщикам, уже получившим одобрение от банков.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что ближайшие недели покажут, достаточными ли были меры ЦБ по укреплению рубля.