Узнать больше

Аналитик Суверов: принятые ЦБ меры привели к укреплению рубля

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов и эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников в беседе с RT рассказали о факторах, которые привели к снижению курса евро.
Аналитик Суверов: принятые ЦБ меры привели к укреплению рубля
  • Gettyimages.ru

По словам инвестиционного стратега Суверова, повышение ключевой ставки, ранее предпринятое ЦБ, и обсуждение о валютном контроле привели к укреплению рубля.

По мнению аналитика, возможны также и дополнительные меры по укреплению курса рубля, которые «сейчас в процессе обсуждения».

Вместе с тем, эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников высказал мнение о том, что меры, принятые ранее ЦБ, были лишь некой «исходной точкой и первым шагом» по стабилизации курса рубля.

«Важным оказалось вчерашнее совещание президента о том, стоит ли вводить валютный контроль. В течение дня была высказана масса идей по поводу того, что могут сделать денежные и финансовые власти с точки зрения увеличения обязательных продаж валютной выручки и сокращения других каналов оттока капитала. Всё это активно обсуждалось и, естественно, сказалось на настроении участников рынка», — объяснил экономист.

Он добавил, что новость о том, что ужесточения валютного контроля не будет, а будет некая неформальная договорённость с крупнейшими экспортёрами по поводу увеличения продаж валютной выручки, сыграла главную роль в снижении курса евро.

«С одной стороны, бизнес спокойно передохнул, что не будет жёсткого единовременного контроля. А с другой стороны, (появилось. — RT) плавное соглашение о продаже валюты и мониторинге ситуации. Но это не означает, что всё стабилизировалось. Возможны другие варианты и шаги», — считает Масленников.

Он уверен, что в ближайшее время необходимо следить за динамикой цен на нефть и динамикой курса доллара, поскольку он сейчас укрепился по отношению к евро и стал испытывать дополнительное давление на мировом рынке.

Ранее стало известно, что курс евро на Мосбирже опустился ниже 102 рублей впервые с 2 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить