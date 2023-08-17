Аналитик Суверов: принятые ЦБ меры привели к укреплению рубля

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов и эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников в беседе с RT рассказали о факторах, которые привели к снижению курса евро.

По словам инвестиционного стратега Суверова, повышение ключевой ставки, ранее предпринятое ЦБ, и обсуждение о валютном контроле привели к укреплению рубля.

По мнению аналитика, возможны также и дополнительные меры по укреплению курса рубля, которые «сейчас в процессе обсуждения».

Вместе с тем, эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников высказал мнение о том, что меры, принятые ранее ЦБ, были лишь некой «исходной точкой и первым шагом» по стабилизации курса рубля.

«Важным оказалось вчерашнее совещание президента о том, стоит ли вводить валютный контроль. В течение дня была высказана масса идей по поводу того, что могут сделать денежные и финансовые власти с точки зрения увеличения обязательных продаж валютной выручки и сокращения других каналов оттока капитала. Всё это активно обсуждалось и, естественно, сказалось на настроении участников рынка», — объяснил экономист.

Он добавил, что новость о том, что ужесточения валютного контроля не будет, а будет некая неформальная договорённость с крупнейшими экспортёрами по поводу увеличения продаж валютной выручки, сыграла главную роль в снижении курса евро.

«С одной стороны, бизнес спокойно передохнул, что не будет жёсткого единовременного контроля. А с другой стороны, (появилось. — RT) плавное соглашение о продаже валюты и мониторинге ситуации. Но это не означает, что всё стабилизировалось. Возможны другие варианты и шаги», — считает Масленников.

Он уверен, что в ближайшее время необходимо следить за динамикой цен на нефть и динамикой курса доллара, поскольку он сейчас укрепился по отношению к евро и стал испытывать дополнительное давление на мировом рынке.

Ранее стало известно, что курс евро на Мосбирже опустился ниже 102 рублей впервые с 2 августа.