Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении на 14 августа составила 4,66%

Минэкономразвития России опубликовало обзор «О текущей ценовой ситуации», в котором говорится, что в годовом выражении инфляция в стране составила 4,66% на 14 августа.

РИА Новости