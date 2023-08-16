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Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении на 14 августа составила 4,66%

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Минэкономразвития России опубликовало обзор «О текущей ценовой ситуации», в котором говорится, что в годовом выражении инфляция в стране составила 4,66% на 14 августа.
Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении на 14 августа составила 4,66%
  • РИА Новости

«Год к году инфляция составила 4,66%», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что ЦБ России продолжает ожидать возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

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