CBS: экономика Нидерландов официально вступила в рецессию
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Как указывается на сайте бюро, объём ВВП Нидерландов сократился в I квартале этого года на 0,4%, а в II квартале — на 0,3%, что означает официальное начало рецессии в стране.
Ранее Центробанк Италии заявил, что размер государственного долга страны в июне увеличился почти на €28 млрд и достиг исторического максимума.
7 августа аналитики Bloomberg заявили, что увеличение ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) приведёт к уменьшению объёма ВВП на 3,8%.