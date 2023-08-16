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CBS: экономика Нидерландов официально вступила в рецессию

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Центральное статистическое бюро (CBS) Нидерландов заявило, что экономика страны официально вступила в рецессию.
CBS: экономика Нидерландов официально вступила в рецессию
  • Gettyimages.ru

Как указывается на сайте бюро, объём ВВП Нидерландов сократился в I квартале этого года на 0,4%, а в II квартале — на 0,3%, что означает официальное начало рецессии в стране.

Ранее Центробанк Италии заявил, что размер государственного долга страны в июне увеличился почти на €28 млрд и достиг исторического максимума.

7 августа аналитики Bloomberg заявили, что увеличение ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) приведёт к уменьшению объёма ВВП на 3,8%.

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