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Налоговые поступления в бюджет России выросли за I полугодие на 4%

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Поступления налогов в российский бюджет за первое полугодие 2023 года выросли на 4% до 21,7 трлн рублей, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.
Налоговые поступления в бюджет России выросли за I полугодие на 4%
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«У нас за полгода в целом в бюджетную систему поступило 21 трлн 700 млрд рублей. Это плюс 4%, в реальных цифрах — это более 740 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за первое полугодие в бюджет Москвы поступило на 36% больше налогов от самозанятых, чем за такой же период 2022 года.

По его словам, за первое полугодие 2023 года их число в Москве увеличилось на 156 тыс.

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