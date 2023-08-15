Налоговые поступления в бюджет России выросли за I полугодие на 4%
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«У нас за полгода в целом в бюджетную систему поступило 21 трлн 700 млрд рублей. Это плюс 4%, в реальных цифрах — это более 740 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за первое полугодие в бюджет Москвы поступило на 36% больше налогов от самозанятых, чем за такой же период 2022 года.
По его словам, за первое полугодие 2023 года их число в Москве увеличилось на 156 тыс.