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«Росатом» будет строить новые АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке

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«Росатом» будет строить новые АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.
«Росатом» будет строить новые АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Он отметил, что к 2045 году показатель атомной генерации в России должен вырасти до 25%.

«В чём будет главная соль? Нарастить ненамного генерацию в центре, заметно увеличить на Урале и прийти в Сибирь и на Дальний Восток», — приводит РИА Новости слова Лихачёва на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В январе Лихачёв сообщал, что Россия сохранила мировое лидерство по всем атомным компетенциям.

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