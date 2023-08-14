«Росатом» выйдет на рекорд и построит пять корпусов реакторов для АЭС большой мощности

В 2023 году «Росатом» изготовит пять корпусов реакторов для АЭС большой мощности, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.

«Мы полностью покрываем свои потребности, побиваем рекорды Советского Союза: в этом году выпустим пять корпусов реакторов, 18 парогенераторов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лихачёва, вопрос создания крупнейшего машиностроительного энергетического кластера в России закрыт.

Также сообщалось, что «Росатом» осенью завезёт ядерное топливо на АЭС «Руппур» в Бангладеш.

Кроме того, Лихачёв заявил, что заказ предприятий «Росатома» по разным продуктам на ближайшие десять лет составляет 15 трлн рублей.