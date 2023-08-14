«Росатом» выйдет на рекорд и построит пять корпусов реакторов для АЭС большой мощности
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«Мы полностью покрываем свои потребности, побиваем рекорды Советского Союза: в этом году выпустим пять корпусов реакторов, 18 парогенераторов», — цитирует его РИА Новости.
По словам Лихачёва, вопрос создания крупнейшего машиностроительного энергетического кластера в России закрыт.
Также сообщалось, что «Росатом» осенью завезёт ядерное топливо на АЭС «Руппур» в Бангладеш.
Кроме того, Лихачёв заявил, что заказ предприятий «Росатома» по разным продуктам на ближайшие десять лет составляет 15 трлн рублей.