Узнать больше

«Росатом» выйдет на рекорд и построит пять корпусов реакторов для АЭС большой мощности

Короткая ссылка
В 2023 году «Росатом» изготовит пять корпусов реакторов для АЭС большой мощности, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.
«Росатом» выйдет на рекорд и построит пять корпусов реакторов для АЭС большой мощности
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы полностью покрываем свои потребности, побиваем рекорды Советского Союза: в этом году выпустим пять корпусов реакторов, 18 парогенераторов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лихачёва, вопрос создания крупнейшего машиностроительного энергетического кластера в России закрыт.

Также сообщалось, что «Росатом» осенью завезёт ядерное топливо на АЭС «Руппур» в Бангладеш.

Кроме того, Лихачёв заявил, что заказ предприятий «Росатома» по разным продуктам на ближайшие десять лет составляет 15 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить