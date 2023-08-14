«Росатом» осенью завезёт ядерное топливо на АЭС «Руппур» в Бангладеш

Осенью текущего года «Росатом» завезёт ядерное топливо на строящуюся при участии России АЭС «Руппур» в Бангладеш, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачёв.

«Хотел бы обратить внимание на Бангладеш. Мы завозим топливо осенью тоже на станцию, и ещё одной ядерной державой на планете станет больше», — приводит РИА Новости слова Лихачёва на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что у российской стороны комфортные отношения с бангладешскими партнёрами.

Также Лихачёв заявил, что заказ предприятий «Росатома» по разным продуктам на ближайшие десять лет составляет 15 трлн рублей.