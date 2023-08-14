«Росатом» осенью завезёт ядерное топливо на АЭС «Руппур» в Бангладеш
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«Хотел бы обратить внимание на Бангладеш. Мы завозим топливо осенью тоже на станцию, и ещё одной ядерной державой на планете станет больше», — приводит РИА Новости слова Лихачёва на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что у российской стороны комфортные отношения с бангладешскими партнёрами.
Также Лихачёв заявил, что заказ предприятий «Росатома» по разным продуктам на ближайшие десять лет составляет 15 трлн рублей.