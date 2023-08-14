В Минэкономики ФРГ признали, что всё ещё чувствуют зависимость от российского газа

В Германии всё ещё ощущаются последствия сильной зависимости страны от российского газа, заявил представитель Минэкономики ФРГ.

«Сильная зависимость от России в вопросах поставок газа продолжает оказывать действие. Это мы как раз видим в том, что касается уровня цен на энергию, который остаётся высоким», — цитирует его ТАСС.

В ведомстве отметили, что ПХГ Германии сейчас заполнены примерно на 90%.

Лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон ранее выразил уверенность, что российский газ был благословением для немецкой экономики.

Барон выступил против перехода экономики Германии на возобновляемую энергию, поскольку это поставит страну в зависимое от других положение.

До этого СМИ писали, что после отказа от российского газа в Германии начался экономический спад.