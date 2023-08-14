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Собянин: в Москве 67 производств пользуются налоговыми льготами в статусе промкомплексов

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве создали систему налоговых льгот для поддержки промышленных комплексов.
Собянин: в Москве 67 производств пользуются налоговыми льготами в статусе промкомплексов

Об этом сообщает НСН со ссылкой на персональный сайт мэра.

По словам Собянина, в мегаполисе классическое промпроизводство проигрывает торговле, девелопменту и прочей высокорентабельной деятельности.

Поэтому правительство страны поддержало Москву, а Госдума приняла необходимые поправки в Налоговый кодекс для создания системы справедливых и эффективных налоговых льгот для предприятий, получающих статус промышленного комплекса.

В Москве таким статусом обладают 67 производств, на них работают 77 тыс. человек. Больше всего промкомплексов в пищевой отрасли — 24 производителя, а также в фармацевтике — семь.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что, благодаря созданному в столице механизму масштабных инвестиционных проектов, жители города получают качественные отечественные товары и новые рабочие места.

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